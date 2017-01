Aké zelfkritisch: “Moet mezelf blijven verbeteren”

“Ik heb nog altijd een lange weg te gaan", zegt verdediger in gesprek met Sky Sports. "Natuurlijk is het mijn doel om terug te keren bij Chelsea, maar het is nog te vroeg om daaraan te denken." Het contract van de oud-jeugdspeler van Feyenoord bij Chelsea loopt tot de zomer van 2020.



De 21-jarige Aké heeft het goed naar zijn zin bij zijn tijdelijke werkgever. "Iedereen is heel erg betrokken bij deze club. Het voelt als familie”, stelt hij. “Iedereen is heel aardig voor elkaar en doet dingen gezamenlijk met elkaar. Ik kijk voorlopig nog niet teveel vooruit. Voorlopig moet ik mezelf nog blijven verbeteren. Hopelijk weten we aan het einde van het seizoen meer over mijn toekomst.”