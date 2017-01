Berghuis: "De landstitel, dat is onze droom"

“De honger naar succes, die voel je bij Feyenoord, hoor”, stelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dat gevoel is er al een tijdje, het leeft gewoon enorm in deze spelersgroep. We zijn minimaal net zo goed als Ajax en PSV. We zijn nu op de helft en we staan waar we willen, maar in deze groep is er helemaal niemand gaan zweven. De landstitel, dat is echt onze droom. Dat mag je best uitspreken, toch?”



De buitenspeler wordt dit seizoen gehuurd van Watford, maar kon ik de eerste seizoenshelft niet altijd op speelminuten rekenen. “Dat was erg zwaar”, bekent hij. “Daar had ik het echt moeilijk mee. Ik moest op een gegeven moment met het tweede elftal in Engeland spelen tegen Jong Chelsea en toen dacht ik echt: hoe kan het nou dat ik hier ben beland?”



“Ik heb die wedstrijd toen gespeeld, maar had wel aan de technische staf gevraagd of ik dat ook echt moest. De bedoeling was dat ik weer minuten in de benen zou krijgen en dus heb ik me professioneel opgesteld. In de laatste weken voor de winterstop voelde ik gewoon dat mijn kans er weer aan zat te komen.”