Baker: "Een derde jaar bij Vitesse is niet logisch"

Eén van de smaakmakers van Vitesse is bezig aan zijn laatste maanden bij de Gelderse club. Chelsea-huurling Lewis Baker keert na dit seizoen niet meer terug in Arnhem: “Het is tijd voor de volgende stap.”

“Een derde jaar Vitesse is in mijn ontwikkeling gewoon niet logisch”, stelt de Engelsman, die dit seizoen zeven keer trefzeker was in de Eredivisie, in gesprek met De Gelderlander. “Ik wil me graag bewijzen op een hoger niveau.”



De jongeling verwacht niet dat hij direct een kans krijgt bij Chelsea. “Het kan ook zomaar weer een nieuwe huurperiode worden”, zegt hij. “Dat ben ik intussen wel gewend. Ik sta onder contract bij Chelsea, maar voetbal altijd ergens anders.”