'Voormalig PSV'er Hiljemark kan naar Rusland'

Oscar Hiljemark vervolgt zijn carrière mogelijk is Rusland. De middenvelder van Palermo, die tussen 2013 en 2015 onder contract stond bij PSV, staat in de belangstelling van Spartak Moskou. Dit schrijft Tuttomercatoweb. De Russen zouden zich al hebben gemeld bij de Italiaanse club.

Na 65 wedstrijden voor PSV maakt de Zweedse international in de zomer van 2015 de overstap naar Palermo. De Italianen betaalden zo'n 2,5 miljoen euro voor de middenvelder. In zijn eerste seizoen kwam Hiljemark slechts één wedstrijd niet in actie voor zijn club. Ook dit seizoen is hij voornamelijk basisspeler.