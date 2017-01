Elegant loop jij voorbij

Andere inspiratiebronnen voor modieuze trainingspakken komen veelal uit Italië. De grondlegger van La moda in het voetbal. Getailleerd, om de spieren van de spelers, worden clubs in stijl gepresenteerd. Deze ontwikkelingen in het voetbal, reikt verder dan "de steden van de fashion". Zij dienen ter inspiratie voor de hele wereld en andere landen ontwikkelen mee. Zo lopen ook de no-nonsense Engelse clubs er tip en top bij. Wat te denken van het Chelsea trainingspak of het Manchester United trainingspak? Of, als we uitvaren naar Spanje, het sterrenteam in het Real Madrid trainingspak en de uitzonderlijke spelers in het Barcelona trainingspak?



De Champions League staat niet voor niets bekend als het miljoenenbal, de spelers zijn de sterren. Sterren op de rode loper. De velden die zij betreden zijn arena's gevuld met fans. De televisie, de radio en de kranten. Om over social media nog niet te spreken. Overal kijkt men naar de wereldsterren op het bal. Een spel dat gaat om torenhoge geldbedragen, miljoenen kijkers, de meest invloedrijke sponsoren, journalisten en zakenmensen uit allerlei takken van de sport.

Uiteraard zijn het dan ook niet alleen de clubs die invloed uitoefenen op het design. Vooral de merken die de trainingspakken uitbrengen hebben zelf een eigen cultuur en manier van ontwerpen. Zo hebben Nike, Adidas, Puma en Under Armour een bepaalde visie in het voetbal, die zij graag willen overdragen via voetbal trainingspakken van populaire clubs. Denk aan snelheid, kracht en andere spelelementen binnen het voetbal. Met name de denkwijze van het merk staat centraal bij de designs, maar die wordt weer gevormd door ideeën van grote voetbalspelers, experts en creatievelingen. Iedere club heeft een eigen identiteit en merken willen hier goed op inspelen. De cultuur van de club, de emotie, het gevoel en allerlei andere abstracte kenmerken die zorgen voor de doorslaggevende details. Verder vormen de stad, het embleem en de clubkleuren minder abstracte elementen, die weer belangrijk zijn voor het ontwerpen van de basis.



Naast clubs zijn er landen, die zichzelf ook altijd stijlvol weten te presenteren, maar dan op de WK's, EK's en andere internationale toernooien. Het zijn dé toernooien die men bij elkaar brengt. Landen bij landen en binding binnen ieder land. Evenementen van saamhorigheid. Toernooien waarbij je zenuwachtig bent en trots op jouw land. Het land dat jij deelt met anderen. Tegelijkertijd zijn het bijzondere momenten om andere landen beter te leren kennen en vooral (opnieuw) weten te waarderen. De trainingspakken bieden ons de gelegenheid om te laten zien waar wij voor staan. Om onze trots met elkaar te delen. Wereldwijd. Het moge duidelijk zijn, als consument koop je een voetbal trainingspak tegenwoordig niet alleen meer om in te voetballen. Je wilt gezien worden, een gevoel delen. Emotie. Trots. Liefde. Je wilt stralen. Elegant loop jij voorbij.





Gareth Bale in het Real Madrid trainingspak.



FLEXIBEL IN JOUW TRAININGSPAK

Wat maakt jou flexibel? Het is de pasvorm, het is de stretch, het zijn de allernieuwste stoffen, de laatste ins en outs, de creatieve details. Het is jouw trainingspak. Jij draagt het omdat het lekker zit. Jij presenteert het omdat je ervan houdt. Het geeft in alle opzichten een goed gevoel. Flexibel dat ben jij en overtuigend laat je het zien. Acties, slidings, dribbels. Als je op de voetbalvelden wilt presteren, is flexibiliteit voor iedere positie een must. Voor keepers, verdedigers, middenvelders en aanvallers is vrij bewegen essentieel. Jij gaat ervoor. Vandaag en morgen ben jij flexibel. Altijd in optima forma.



Lionel Messi en Luis Suarez in het FC Barcelona trainingspak.



JOUW EIGEN STIJL

Voor ieder wat wils. Voor de één is dat een getailleerd trainingspak, voor de ander een iets ruimere variant. De trainingsbroeken en training sweaters komen in verschillende vormen en maten. Met rits, zonder rits. Zelfs met hele of halve rits. Skinny of basic. Met of zonder capuchon. Van een club, van een merk. Of de ultieme combinatie, voor als je geluk hebt: het trainingspak van jouw favoriete voetbalclub of land, ontworpen door jouw favoriete merk. Voor in de lente, de herfst, de winter en de zomer.



Elk seizoen is voor jou een voetbalseizoen. Een seizoen om een mooi trainingspak uit te kiezen, te dragen, om op het veld te excelleren en buiten het veld zo waar te schitteren. De broek iets boven de enkels, de mouwen opgestroopt. Of het trainingspak gewoon zoals het hoort. Iedereen draagt het anders en dat is juist zo mooi. Jij maakt jouw trainingspak je eigen. Jouw trainingspak wordt door jou gedragen en door niemand anders. Geïnspireerd door de sterren van het miljoenenbal, zweef jij in de hemel van het voetbal.