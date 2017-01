Immers laat contract met Cardiff City per direct ontbinden

De middenvelder was onder de nieuwe manager Neil Warnock niet altijd zeker van speeltijd. De eindverantwoordelijke van de club uit de Championship maakte het nieuws vrijdag zelf bekend op de persconferentie van de club. "We zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Hij kwam niet in mijn plannen voor sinds ik hier ben aangesteld."





Two in, one out: The door revolves at Cardiff City as Greg Halford and Ibrahim Meite arrive and Lex Immers departs https://t.co/Qit4ODSc5z pic.twitter.com/Cb3hZWN7GS — BBC Wales Sport (@BBCWalesSport) 6 januari 2017

"Hij verwacht binnenkort een baby. Deze oplossing is de beste voor alle partijen. Lex kan nu gaan en staan waar hij wil en de komende achttien maanden (zijn contract liep nog tot medio 2018, red.) thuis of dichterbij huis doorbrengen. Hij wist dit seizoen niet zijn beste vorm te vinden, maar we wensen hem alle goeds toe. Hij was een van de bestverdienende spelers in de selectie. Ik probeer de selectie in te krimpen en tegelijk meer in balans te brengen."Immers kwam in januari vorig jaar op huurbasis over van Feyenoord. Afgelopen zomer trok de ploeg uit Wales de Hagenaar definitief aan. Wat de nieuwe club voor Immers wordt is niet bekend. Club Brugge maakte afgelopen maand in ieder geval al haar interesse kenbaar.