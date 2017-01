'Koeman wil Vitessenaar Nakamba'

De kans wordt steeds kleiner dat Marvelous Nakamba deze winter bij Vitesse blijft. Nu is ook Everton in het blikveld gekomen.

Dat meldt The Sunday Times. Manager Ronald Koeman zou erg gecharmeerd zijn van de 22-jarige middenvelder. Nakamba, die nog tot medio 2018 vastligt in Arnhem, stond ook al op het verlanglijstje van VfL Wolfsburg en Hamburger SV.



Nakamba bevindt zich momenteel overigens niet met Vitesse in Zuid-Spanje. Hij bereidt zich op dit moment met Zimbabwe voor op de Afrika Cup.