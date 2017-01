'Onzekerheid over vertrek Narsingh duurt voort'

Gaat hij nu wel? Of gaat hij niet? Swansea City heeft al een tijdje interesse in Luciano Narsingh.

Maar de knoop over de vleugelspits van PSV is nog steeds niet doorgehakt. Met het contracteren van Paul Clement deze week als nieuwe manager leek er snel helderheid te komen. Leek, want het blijft nog steeds bij interesse vanuit de nummer voorlaatst van de Premier League.



"We zijn ons bewust van zijn kunnen, maar er speelt niets meer dan dat", geeft Clement aan tegenover Sky Sports. Eerder dit seizoen zag de 44-jarige Engelsman in ieder geval met eigen ogen Narsingh scoren. De rappe vleugelspits maakte een prachtig doelpunt na een snelle uitbraak tegen FC Bayern München. Daar fungeerde Clement toen als assistent-trainer.