Ajax heeft potje voor winterversterkingen klaarstaan

Daarover sprak trainer Peter Bosz deze week in Portugal met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Leo van Wijk. Al is er wel een voorwaarde bij het halen van een versterking. Die nieuwe speler moet er wel gelijk staan. Anders gaat hij verder met zijn huidige selectie.



"We investeren alleen als de speler een directe versterking is. En dat is lastig in de winterse transferperiode. Zo niet dan gaan we gewoon door", vertelde de oefenmeester van Ajax tijdens het trainingskamp. Op de vleugels heeft hij nu diverse keuzes. Amin Younes is een zekerheidje op de linkerflank en op de rechterkant strijden Anwar El Ghazi, Vaclav Cerny en Bertrand Traoré om een basisplaats.



Traoré is de komende periode afwezig, vanwege verplichtingen met Burkina Faso op de Afrika Cup. El Ghazi zou wel eens kunnen vertrekken, omdat hij dit seizoen al eens uit de selectie werd gezet door Bosz en niet gelukkig is in zijn huidige rol.





Er is vandaag veel tijd voor de pers. #Ajax TV trapt af met Peter Bosz op deze prachtige locatie! #trainingskamp pic.twitter.com/7DHk6wP0Xq — AFC Ajax (@AFCAjax) 6 januari 2017

Verder is Ajax met Lasse Schöne in gesprek over verlenging van zijn contract. De middenvelder, die onder leiding van Peter Bosz weer is uitgegroeid tot vaste waarde, beschikt over een aflopend contract. "Er worden gesprekken gevoerd. Mijn gevoel bij Ajax is goed. Dat weet iedereen."