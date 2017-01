Sky-presentatrice was down na verspreide naaktselfies

De Italiaanse is bekend als het gezicht van Sky Sports TV. Dat niet alleen. Afgelopen jaar kwam ze plotseling in het nieuws door diverse selfies waarop ze weinig/geen kleren aan had. De foto's stonden alleen nog op haar iCloud-account. Ze was het bestaan van de foto's op 25-jarige leeftijd allang vergeten.



Maar plotseling werden ze verspreid op het wereldwijde web. Maar later bleek door een hacker. Leotta vertelt in een interview een zware tijd achter de rug te hebben. "Iedereen wilde wat van me. Gelukkig kreeg ik ook veel steunbetuigingen, bijvoorbeeld van Mario Balotelli. Die zei: 'Het is jouw lichaam, jij bepaalt wat je ermee doet.' Dat deed me goed."



Als we iemand een gelukkig(er) nieuw jaar wensen... dan is dat Leotta.

#sunset Een foto die is geplaatst door Diletta Leotta (@dilettaleotta) op 2 Jan 2017 om 8:11 PST