ELF Voetbal Transfertarget van de Dag: Rick Karsdorp

De transfermarkt in Europa is weer geopend. ELF Voetbal bespreekt tot eind januari elke dag een speler in de rubriek Transfertarget van de Dag.

Aflevering 6: Rick Karsdorp



Rick Karsdorp was één van de revelaties van de eerste seizoenshelft. Mede dankzij zijn sterke optredens staat Feyenoord bovenaan in de Eredivisie. De onvermoeibare rechtsback is uitgegroeid tot international en wordt gevolgd door verschillende topclubs uit het buitenland.



Arsenal zou een eerste bod van 6,5 miljoen euro hebben neergelegd bij Feyenoord, zonder succes overigens. De Londenaren geven echter niet op en komen waarschijnlijk met een tweede bod op de vleugelverdediger, die in De Kuip een contract heeft tot medio 2020.