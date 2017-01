Lingerievriendin Alli post euforische video

Dat tot grote vreugde van zijn vriendin. Ruby Mae poste uit blijdschap een video op haar Instagram stories, genomen vanaf de tribuneplek op White Hart Lane van waaruit ze haar vriend juichend het veld zag verlaten. Dat vergezeld van de tekst '2-0, boom!'.



Alli heeft dit seizoen inmiddels tien keer gescoord in de Premier League. Mae kreeg afgelopen zomer op het EK in Frankrijk mondiale bekendheid, toen ze haar vriend troostte na de uitschakeling tegen IJsland. De bezoekers van bepaalde websites kenden haar toen al. Ze is reeds enkele jaren een bekend lingeriemodel.





Dele Alli's girlfriend Ruby Mae enjoyed the win over Chelsea. She posted this video... pic.twitter.com/7eJSe9b9vM — 101 Great Goals (@102greatgoals) 5 januari 2017