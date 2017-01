Ajax-doelman Krul: "Mijn dochtertje zorgde ervoor dat ik sterk bleef"

Nu is de 26-jarige doelman eindelijk hersteld van de ernstige knieblessure, die hem een jaar aan de kant hield. De Oranje-international ging deze week met Ajax mee op trainingskamp in de Algarve. Hij staat weet fit op het veld.



"Ik ging door een diep dal, maar ik ben er sterker uitgekomen", vertelt hij op de website van Ajax. Krul dankt veel aan zijn 3-jarige dochtertje. Zij hield hem in zijn somberste momenten op de been. "Ik was gewend om veel te spelen. In de Premier League en ook in Oranje. Ineens kon dat niet meer en ontstond er een enorme leegte."