'Büttner ontvangt nieuwe aanbieding van Vitesse"

De Arnhemse club gaat tot 'maximale hoogte' om de back deze winter in te lijven, meldt De Gelderlander. De 27-jarige linkervleugelverdediger is al langer met Vitesse in gesprek. De Doetinchemmer staat open voor een rentree bij de Arnhemse eredivisionist, maar hij heeft een eerste aanbod afgewezen.



Büttner bespreekt nu samen met zijn zaakwaarnemer Aleksandar Bursac de nieuwe overeenkomst. "Dan rest de beslissing", verklaart Bursac. "De overeenkomst kan snel rond zijn. Binnen een paar dagen." De eredivisionist hervat volgende week zondag (15 januari) de competitie weer tegen FC Twente. Trainer Henk Fraser wil dan over een volwaardige selectie beschikken.



Büttner is transfervrij. Vorige maand liet hij zijn contract bij Dinamo Moskou, dat nog een halfjaar liep, ontbinden. Hij kan bij Vitesse een verbintenis tot medio 2019 signeren.