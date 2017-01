Krul op zijn plaats in Amsterdam: ''Als kind al groot Ajax-fan''

Tim Krul, geboren en getogen in Den Haag, is een echte Ajacied. Dit verklaart de van Newcastle United gehuurde doelman in een interview op de clubsite. Een levende legende van de Amsterdamse club was zijn voorbeeld.

''Als kind was ik altijd al groot Ajax-fan'', bekent de huurling. ''Ik spaarde ook van die spelerspoppetjes en liep ik rond in een Ajax-tenuetje. De eerste wedstrijd die ik zag was Ajax – PSV in de Meer. Toen speelde Edwin van der Sar nog. Dat maakte zeker indruk. Ik ben overigens nog steeds groot Ajax-fan.''



Krul heeft een vervelend voetbaljaar achter de rug en hoopt op meer succes in 2017: ''Met voetbal weet je het nooit. Ik ben nu weer fit en werk hard. Wanneer ik de kans krijg, zal ik er staan. Ik hoop dat ons harde werken aan het eind van dit seizoen wordt beloond en dat we over een paar maanden met de schaal in onze handen staan. Dat is waarvoor ik naar Amsterdam ben gekomen.''