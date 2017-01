Ajax-talent Clement benadrukt: ''Niet élke ochtend chagrijnig''

Wat doen profvoetballers buiten de wedstrijden en trainingen om? Pelle Clement geeft via de website van Ajax een inkijkje in zijn ochtendrituelen. De talentvolle aanvaller is momenteel in Portugal voor een trainingskamp met het eerste elftal.

''Ik heb altijd moeite met opstarten'', geeft de jonge Ajacied toe. ''Ik slaap diep, dus ik heb even tijd nodig voordat de motor draait. Ik ben ’s ochtends vaak niet te genieten. Dan ben ik wat kortaf en erger ik me snel aan dingen. De jongens hier weten ook dat ik ’s ochtends niet op mijn sociaalst ben, dus die willen me daar wel een beetje mee plagen. Maar dat houdt me scherp, haha!''



Clement grijpt het interview aan om één en ander recht te zetten: ''Ik ben niet élke ochtend chagrijnig. Na een mooie wedstrijd kan ik me hartstikke lekker voelen in de ochtend. Dan ben ik heel vrolijk en in voor geintjes. Maar goed, als ik op de Toekomst aankom, ga ik langs de fysio. Daarna loop ik door naar de ontbijtruimte.''



''We hebben geen vaste plaatsen in de ontbijtruimte. We beginnen ook niet altijd met z’n allen. Iedereen loopt een beetje in en uit. Eigenlijk vind ik dat wel leuk. Zo raak je met iedereen aan de praat en zit er altijd iemand anders naast je. Als voetballer heb je een strak programma met veel vastigheden. Dat we relatief vrij worden gelaten met het ontbijt is dan juist wel prettig'', aldus het product van de Amsterdamse jeugdopleiding.