Zidane hoopt dat Cristiano Ronaldo minder duels gaat spelen

Sommige spelers willen alles spelen. Cristiano Ronaldo is daarvan een voorbeeld. Trainer Zinedine Zidane wil hem echter afremmen in zijn enthousiasme.

De Fransman hoopt dat zijn sterspeler af een toe een wedstrijdje rust neemt. Daarvan hoopt Zidane de Portugese international nu te hebben overtuigd. De oefenmeester wil de spits namelijk ook in topvorm hebben tegen het einde van het seizoen, als de prijzen voor het grijpen liggen.



"Als je aan het einde van het seizoen goed wilt zijn, moet je af en toe rust nemen. Zeker als je twintig wedstrijden in zeventig dagen speelt. Ik heb daar met Ronaldo over gesproken en hij is het met me eens. Het is een slimme jongen."





Cristiano Ronaldo sloeg dit seizoen al meer wedstrijden over dan in het gehele vorige seizoen, toen de Portugees op het EK voetbal in Frankrijk een blessure opliep tijdens de finale tegen het gastland. "Hij wil altijd spelen, dus ik moest echt op hem inspreken. Cristiano is ook een echte leider, op en naast het veld.""Met een tomeloze energie, die ook overslaat op de andere spelers. Zo'n belangrijke speler wil ik aan het einde van het seizoen in topvorm hebben'', aldus Zidane. Real Madrid ontvangt morgen (zaterdag) in eigen huis Granada CF.