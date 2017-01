Zusje Messi in hotpants en met navelpiercing

Hoppa! Het nieuwe jaar is nauwelijks begonnen of Maria Sol Messi post een heerlijke foto op haar Instagram-account.

Waar in Nederland wordt gewaarschuwd voor code oranje en het kwik dit weekend niet boven de nul zal uitkomen. Daar schijnt in Argentinië de zon volop. Een mooi reden voor Maria, het jongere zusje van Lionel Messi om zich schaars te kleden.



Korte spijkerbroek, strak en kort shirtje. Laat die zon maar komen. Maria Sol Messi is sinds november 23 jaar. Ze komt regelmatig naar Barcelona, maar woont in een van de huizen van Lionel in Rosario, Argentinië.





Gracias a mis amigos de @ksi.empresa por las hermosas mallas que me regalaron! Esta es mi preferida!! Een foto die is geplaatst door Maria Sol (@mariasolmessi) op 5 Jan 2017 om 11:26 PST

Een foto die is geplaatst door Maria Sol (@mariasolmessi) op 6 Mrt 2016 om 10:33 PST