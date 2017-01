Ajacied De Ligt imponeert: ''Gaat het Nederlands elftal halen''

Matthijs de Ligt is het zoveelste pareltje uit de jeugdopleiding van Ajax. De centrale verdediger beleefde enkele maanden geleden zijn doorbraak in de hoofdmacht. Fox Sports -presentatoren Hans Kraay jr. en Toine van Peperstraten zijn lyrisch.

''Matthijs de Ligt van Ajax, wat een grote, sterke centrale verdediger is dat. Een jongen van zeventien jaar, die het lichaam heeft van een Italiaanse centrale verdediger'', zegt Kraay jr. vol bewondering. ''Zijn aanname is altijd goed, als hij wordt afgejaagd, ligt hij alweer open. De bal ligt dan ook klaar om kort en lang te spelen. En hij kan goed koppen.''



''Ik zie in hem een grote Nederlandse verdediger. Ik weet zeker dat hij straks het Nederlands elftal gaat halen'', voorspelt Van Peperstraten. ''Dat hij al op zo'n jonge leeftijd is doorgebroken, ik denk dat we daar op lange termijn van gaan profiteren.''