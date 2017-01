Hoe Internazionale opkrabbelde na het vertrek van Frank de Boer

1 november 2016. Frank de Boer is ontdaan als hij zijn ontslag krijgt aangezegd als manager van Internazionale. De Italiaanse club krijgt, logischerwijs, vanuit veel kanten kritiek. De Boer had meer tijd verdiend in Milaan, vonden de meeste analisten. Een goede twee maanden later is de rust echter teruggekeerd in Stadio Giuseppe Meazza. Het post-De-Boer-tijdperk heeft de nummer zeven van de Serie A veel goeds gebracht. Ze zijn inmiddels uitgegroeid tot een van dé grote uitdagers om de bovenste plekken.

De titel wonderdokter is te veel eer voor Stefano Pioli, De Boers opvolger. Maar de 51-jarige Italiaan, die meer clubs trainde dan Marco Borsato hits had en in Milaan pas aan zijn eerste écht grote job begon, heeft wel rust gepredikt bij Inter. Dat was voor hem veel makkelijker dan voor De Boer. Pioli is een geboren Italiaan. Hij kan zijn spelers direct benaderen, De Boer niet. Hij kan tactische opdrachten verduidelijken, De Boer niet. Op alle fronten een groot verschil, dat een grote invloed heeft op de teamgeest.

Onhoudbaar

Mauro Icardi, nota bene de spits die onder De Boer bijna als enige in de Inter-selectie zijn gebruikelijke niveau haalde en zijn manager met een doelpunt en een assist persoonlijk de knappe overwinning tegen Juventus (2-1) bezorgde, haalde eerder deze week nog maar eens snoeihard uit naar De Boer. "De situatie was onhoudbaar, de meeste spelers waren ontevreden. Je zag het zelfs als we een doelpunt vierden, we waren geen eenheid."



Icardi uitte meerdere malen, ook openlijk, zijn kritiek op Frank de Boer. Die kritiek heeft hij achteraf nog steeds.

Juist dat laatst is wat Pioli - zeker niet zo'n grote voetballer als De Boer was - heeft aangebracht bij Internazionale. Eenheid, duidelijkheid en discipline. Hoewel een beschamende uitschakeling in de Europa League niet voorkomen kon worden, staat Internazionale in de Serie A als een huis onder Pioli. Een goed begin is het halve werk. De Boer begon met een 2-0 nederlaag bij Chievo, Pioli startte met een knap gelijkspel tegen rivaal AC Milan (2-2). Een wezenlijk verschil.

Barrière

Steeds meer wordt duidelijk hoe groot de invloed van de taalbarrière was, die De Boer had. Hoewel Pioli niet zo schokkend veel aan het elftal veranderde, kan hij zijn spelers (defensief) veel beter aansturen. Onder De Boer hield de Italiaanse club in elf duels één keer de nul. Sinds zijn vertrek lukte dat Inter al viermaal in slechts zeven wedstrijden. Mede daardoor won Pioli met zijn ploeg de laatste drie duels voor de winterstop glansrijk (Genoa, Sassuolo en Fiorentina). En ondanks alles staat de Nerazzurri daarom 'gewoon' op de zevende plaats in de Serie A. De achterstand op nummer drie Napoli is slechts vijf punten...

Het post-De-Boer-tijdperk legt internazionale daarom geen windeieren. En hoewel Internazionale haar eigen mismanagement aantoonde door De Boer vroegtijdig te ontslaan, heeft de club waarschijnlijk een eerdere eigen fout hersteld. De (veilige) keuze voor Pioli, die behalve (defensieve) tactische details weinig veranderde aan De Boers formatie, pakt vooralsnog goed uit. Als het zondagmiddag (12:30) wint van middenmoter Udinese is het weer helemaal terug in de strijd om de bovenste plekken in de Serie A. En de naam van Frank de Boer? Die kennen ze in Milaan toch echt niet meer. Alleen nog op het imposante lijstje vroegtijdig ontslagen trainers.

De Boer Pioli Wedstrijden Serie A 11 6 Punten (gemiddeld) 14 (1,27) 13 (2,16) Doelpunten voor (gemiddeld) 13 (1,18) 12 (2,00) Doelpunten tegen (gemiddeld) 14 (1,27) 7 (1,16)



De ervaring en de Italiaanse kennis van Pioli pakt goed vooralsnog uit bij Inter.