Schöne snapt mislukt huwelijk van Bazoer en Gudelj met Ajax

"Kijk, ik weet als geen ander hoe het is om niet te spelen", vervolgt de middenvelder tegenover het Algemeen Dagblad. "En om teleurgesteld te worden. Ik heb ook vaak genoeg gedacht: ik wíl zo graag. Samen winnen en verliezen. Ik ben daar op mijn eigen manier mee omgegaan. Maar had met mijn gezin wel een goede omgeving om daar mee om te gaan.''



Schöne denkt dat het misgelopen huwelijk mede aan de grote druk te wijten is die op de spelers ligt. "De verwachtingen rondom die jongens zijn hoog. Dat doet ook wat met je. Toen ik die leeftijd had en ik belandde bij De Graafschap op de bank, was er niemand die daar wakker van lag. Niemand schreef en sprak daarover. Ze kenden mij niet eens, joh. Dit zijn jongens die al in het Nederlands elftal speelden. Iedereen beslist voor zichzelf hoe zij met situaties omgaan. Ik heb het anders gedaan.''



Rustig



Volgens de dertigjarige controleur maakt het weinig uit dat hij van Deense afkomst is en Gudelj en Bazoer Nederlanders zijn. "Denen en Nederlanders lijken al erg veel op elkaar. Het beeld is vaak dat Denen zo rustig zijn, maar in de grote steden zijn mensen ook gehaast hoor. En Ik speel heel graag voor Denemarken hoor. Het land waar je bent geboren en opgegroeid, laat je nooit los. Maar in Nederland ben ik gevormd. De mens geworden die ik nu ben.''



Met een basisplaats in het verschiet en het vele vertrouwen dat hij krijgt van trainer Peter Bosz heeft Schöne meer zin dan ooit in de tweede seizoenshelft. "Natuurlijk is dat fijn. Ik heb vroeger vaker als controleur gespeeld. Ik krijg veel ballen en daar voel ik me goed bij. We zijn klaar voor de jacht. Feyenoord gaat echt nog wel punten verspelen.''