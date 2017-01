Krul gaat strijd met Onana aan bij Ajax: "Met druk op mijn best"

"Het doel was veel te spelen om weer in aanmerking te komen voor Oranje", blikt Krul terug tegenover De Telegraaf op zijn keuze om voor Ajax te spelen. "Maar mijn knie was er op dat moment gewoon nog niet klaar voor. En André heeft het vervolgens uitstekend gedaan."



Spijt van zijn overstap naar Amsterdam heeft de ervaren goalie echter nog niet. "De faciliteiten hebben me positief verrast. Iedereen denkt dat de Premier League het walhalla is. Maar bij Ajax zijn de faciliteiten minstens even goed, zo niet beter. Daardoor, en door de fantastische talenten waarmee ik train, heb ik het gewoon enorm naar mijn zin."



Afrika Cup



Inmiddels is Krul fit genoeg geraakt om de concurrentiestrijd aan te gaan. Dat zal ook flink nodig zijn, want eerste keuze Onana besloot om niet af te reizen naar de Afrika Cup. "Voor mij was het beter geweest als hij wel was geselecteerd, want dan had ik een paar weken kunnen laten zien wat ik waard ben. Ook ik wil nu weer in lekker volle stadions keepen. Als de druk erop staat, in wedstrijden die er echt om gaan, dan ben ik op mijn best."



Toch blijft de international van Nederland nederig. "Het seizoen is lang. En het is pas het eerste jaar van André. Uit eigen ervaring bij Newcastle United weet ik dat je dan als keeper kleine blessures kunt oplopen. Als dat gebeurt, moet ik zorgen dat ik er geen honderd, maar tweehonderd procent sta. Ben je rechtsbuiten, dan kun je je ook op het middenveld of de linkerkant richten. Maar bij ons is maar één plekkie te vergeven. Ik moet de trainer nu laten zien dat ik echt beter ben dan Andre."