PSV werkt komende zomer mee aan transfer van Guardado

"Als het inderdaad de wens is van Guardado om komende zomer te gaan, zullen we meewerken", bevestigt technisch directeur Marcel Brands tegenover het Algemeen Dagblad. Guardado wil een vierde WK spelen in 2018 en wil dichter bij huis voetballen om in de picture te blijven. "Maar het liefst houden we hem nog één jaar, tot aan dat WK. Maar we hebben natuurlijk ook Jorrit Hendrix in wie we veel toekomst zien."



Brands hoopt echter dat ze de middenvelder kunnen behouden, zoals PSV eerder ook lukte met andere spelers. "Het is gewoon uniek dat een speler met zijn staat van dienst in de Eredivisie wil spelen. Dat had ik ook bij Ji-Sung Park, toen die op het eind van zijn carrière nog terug wilde komen. Hoefde niet, maar hij deed het wel. Park heeft ook 100 interlands gespeeld, hè. En een status in Azië, zo groot, daar kunnen wij ons in Nederland gewoon echt geen voorstelling van maken.''



Als typerend voorbeeld voor de instelling van Guardado noemt Brands de topper tussen Ajax en PSV. "Hij kon na zijn blessureperiode hooguit 60 minuten spelen, maar tijdens zijn revalidatie in Mexico had hij vijf uur per dag getraind om er überhaupt te kunnen staan in de Arena. Dat zei mij weer alles over hem."



Gomes en Alex



Ook trainer Cocu spreekt uit dat hij hoopt dat Guardado nog een jaar langer in Eindhoven blijft. Hij trekt niet de vergelijking met Park, maar met twee andere voetballers uit die tijd. "Ik ben het wel eens met de typering van 'tweede soort clubheld.' Uit mijn laatste jaren als speler staat me de trots bij die Alex en Gomes voelden om voor PSV te spelen. Als je die trots ook laat zien, komt er wat los bij het publiek.''