Oud-Feyenoorder Immers vult Nederlandse enclave in Brugge aan

Lex Immers vertrok vrijdag in onderling overleg bij Cardiff City, maar lang zit de oud-Feyenoorder niet zonder club. Er is genoeg interesse voor de aanvallende middenvelder, die volgens het Belgische medium Het Laatste Nieuws zelfs al rond zou zijn met Club Brugge. Daar zou hij de Nederlandse enclave verder aanvullen.

Met Stefano Denswil, Ruud Vormer en Ricardo van Rhijn staat het aantal Nederlanders al op drie; als de berichten vanuit België inderdaad kloppen komt er dus een kwartet landgenoten in Brugge te spelen. Het legt de selectie van Michel Preud'homme, ook geen onbekende in Nederland, voorlopig overigens geen windeieren. Club Brugge gaat namelijk aan kop in de Jupiler Pro League.

Mocht het onverhoopt niet tot een overgang naar België komen dan heeft Immers nog andere ijzers in het vuur. Zo zou hij naar verluidt in gesprek zijn met de Schotse topclub Celtic. Die overgang ligt echter een stuk minder voor de hand dan zijn transfer naar Club Brugge, omdat Immers juist voornamelijk uit Wales vertrokken is, om dichter bij zijn familie te kunnen wonen.