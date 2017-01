Feyenoord laat Hansson pas na het seizoen transfervrij vertrekken

"Ik laat niemand meer gaan, we maken het seizoen af met vier keepers", vertelt hij tegenover het Algemeen Dagblad. Brad Jones, Kenneth Vermeer en Justin Bijlow zijn de overige keepers in Rotterdam-Zuid. Talent Warner Hahn keept weliswaar ook nog in Rotterdam, maar dan op Kralingen. Hij werd deze winter namelijk verhuurd aan stadgenoot Excelsior.



Dat is een hard gelag voor de eenvoudig international van Zweden, die tot dusver slechts tweemaal het shirt droeg van de Rotterdammers. Hij had zijn zinnen gezet op een terugkeer naar zijn vaderland, waar meerdere clubs interesse zouden hebben. Komende zomer kan hij die overstap overigens alsnog maken, dan loopt zijn contract af. Mocht hij voor die tijd niet meer in actie komen, dan heeft hij alleen maar verloren in het shirt van Feyenoord. Hansson keepte namelijk tegen Go Ahead Eagles (1-0 verlies) en in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (1-0 verlies).



Keepersstrijd



Sowieso vormen de keepers deze winterstop een punt van aandacht voor trainer Van Bronckhorst. Vermeer, op voorhand de eerste keuze, lijkt weer fit genoeg om een basisplaats te krijgen bij Feyenoord. De grote vraag is alleen of hij ook daadwerkelijk weer onder de lat zal staan. De ervaren Jones nam het afgelopen half jaar de honneurs met verve waar en met hem in het doel staan de Rotterdammers bovenaan de Eredivisie. De grote vraag is daarom of Gio hem wel durft te vervangen deze winter.