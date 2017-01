'AZ wil stap omhoog maken en laat Van den Brom vertrekken'

Dat meldt De Telegraaf althans. Volgens het dagblad zijn er al wel meerdere gesprekken geweest tussen technisch directeur Max Huiberts en trainer Van den Brom, maar het woord contractverlenging is daarin niet gevallen. Opvallend genoeg zou de vijftigjarige coach zelf wel graag eindverantwoordelijke willen blijven bij AZ, maar de club ziet dat anders.



Dat mag opmerkelijk genoemd worden, want onder leiding van Van den Brom presteren de Alkmaarders met de derde en vierde plek in de Eredivisie uitstekend de laatste jaren. Ook in de Europa League gaat het alleraardigst; al werd de poulefase vorig jaar niet overleefd. Dit jaar wacht in de zestiende finales de Franse grootmacht Olympique Lyonnais.



Toch wil de clubleiding van AZ méér. Onder leiding van algemeen directeur Robert Eenhoorn en Huiberts wil de club structureel meedraaien in de top drie van de Eredivisie. Vooralsnog vinden de bestuurders Van den Brom daarvoor klaarblijkelijk niet de geschikte man. Of er moet voor 1 maart een grote kentering plaatsvinden in de Zaanstreek.