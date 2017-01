Slecht nieuws voor Younes bij Ajax: "Rendement veel te laag"

"Hij is een van de spelers met wie ik deze week al een gesprek heb gehad. Amin heeft een moeilijk half jaar achter de rug: nog niet gescoord in de competitie, drie assists achter zijn naam, dat rendement is te laag", maakt Bosz een pijnlijke opsomming in Het Parool. "Op trainingskamp is de sfeer relaxter, dan zit er geen druk op. Dan kun je ook eerlijker zijn. Harder. Want dat rendement móet omhoog."



Toch is dat niet de enige consequentie die Bosz stelt aan het matige spel van de buitenspeler. Er moet een concurrent bij voor Younes, vindt de oefenmeester. "Financieel is dat mogelijk. We willen kwaliteit en niet een speler over wie we na zes maanden zeggen: jammer, hij brengt toch niet wat we hadden gehoopt. Dan ga ik liever met de zeventienjarige Justin Kluivert aan de slag."



Daarom is het zeker niet gezegd dat Ajax er een nieuwe aanvaller bijkrijgt, beseft ook Bosz – die slechts een adviserende rol heeft in het transferbeleid. "Ik heb geen laatste stem, of een veto, als het op transfers aankomt. Ik ben de trainer."