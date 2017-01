Hele drukke transferweken voor Hamstra bij sc Heerenveen

SC Heerenveen staat op de vierde plaats in de Eredivisie. Een knappe prestatie van de Friezen, maar dat heeft ook nadelige gevolgen. De spelers op de bank krijgen (logischerwijs) geen kansen en raken ontevreden, terwijl de uitblinkers juist in de belangstelling staan van de absolute topploegen in Nederland. Middenvelder Simon Thern valt in de eerste categorie en wil graag zo snel mogelijk vertrekken uit het Abe Lenstra Stadion.

Een vertrek van de Zweed behoort tot de mogelijkheden, want er is interesse voor hem uit de Eredivisie. "Eerlijk gezegd blijf ik liever in Nederland dan dat ik terug ga naar Zweden", vertelt hij in de Leeuwarder Courant. "Niet dat ik voor mijn gevoel zou falen bij een terugkeer naar Zweden, maar mijn beste jaren als voetballer komen nog, als het goed is. Ik vind dat ik die niet in mijn thuisland moet doorbrengen."



In elk geval wil hij vertrekken bij Heerenveen. "Er kan veel gebeuren natuurlijk, maar ik ben realistisch. Het is beter om te gaan. Ik probeer een club te vinden die bij me past." Hetzelfde geldt wellicht voor Caner Cavlan, die overigens begrijpt dat hij niet aan spelen toekomt. "Streppel doet het uitstekend en staat vierde. Maar ik wil spelen. Als het bij Heerenveen niet kan, dan maar ergens anders. Ik denk dat er genoeg clubs zijn waar ik wel elke week zou voetballen."



Odegaard



Het kan daarom nog een bijzonder drukke transferperiode worden voor technisch directeur Gerry Hamstra (foto). Hoewel uitblinker Sam Larsson doorschemerde te willen blijven in Friesland, is voor hem nadrukkelijke belangstelling. Onder meer Ajax is geïnteresseerd. Ook de overbodige aanvaller Mitchell te Vrede staat op de nominatie om naar Turkije te vertrekken. Op het wensenlijstje van de Friezen staat juist Martin Odegaard; maar ook dat is nog zeker geen uitgemaakte zaak voor Hamstra.