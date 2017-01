Hoogbezoek van 'Brad Pit' voor AZ tijdens trainingskamp

"Het is goed om elkaar eens in de ogen te kijken en bij te kunnen praten. Normaal gebeurt dat met conference calls en degelijke", vertelt de hoofdrolspeler tegenover De Telegraaf. Beane is overigens zeker geen kleine jongen: zijn sportleven is verfilmd in de speelfilm Moneyball, met Brad Pitt in de hoofdrol.



Toch genoot hij vooral van de training van AZ in Spanje. "Leuk om de spelers, die ik normaal op internetbeelden zie, weer eens van dichtbij te kunnen bekijken. Bij de start van mijn adviseurschap twee jaar geleden heb ik AZ een keer bezocht. Toen ben ik ook bij de jeugdacademie geweest. Een aantal jeugdspelers van toen is nu bij de eerste selectie, mooi om te zien."



De aanwezigheid van de honkballegende kan zeker een toegevoegde waarde zijn voor AZ. Beane: "Je moet het niet alleen over statistieken hebben, dat is een achterhaald begrip. We spreken tegenwoordig over data en dat kan op tal van gebieden betrekking hebben. Data zijn van belang in de sport, omdat je daar veel dingen uit kunt aflezen. Dat geldt voor élke sport, ook voor het voetbal. Als data belangrijk zijn om bijvoorbeeld financiële markten te doorgronden, waarom zou dat dan niet zo zijn in het voetbal?”, besluit hij.