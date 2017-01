Vitesse houdt het bij Büttner-transfer: "Als het financieel past"

Er moet meer geld binnenkomen dan dat er uitgaat in Arnhem. Dat is het motto van de laatste jaren. Het is tevens een van de redenen om veel transfervrije spelers binnen te halen en om bij een hoog bod van een andere club spelers 'gewoon' te verkopen. "De afgelopen drie jaar hebben we vier keer meer binnen gekregen aan transfersommen dan dat we hebben uitgegeven", weet Allach tegenover Omroep Gelderland. "Denk aan de transfers van Diks, Vejinovic en Pröpper. Daarnaast hebben we een hoop transfervrije spelers binnengehaald die als het goed is geld gaan opleveren. Denk aan Zhang, Rashica, Van der Werff en Nakamba. En mogelijk ook Büttner als die ook komt."



De overgang van Büttner naar Arnhem lijkt nog slechts een kwestie van tijd. Toch is dat niet helemaal waar. "Het is een proces dat al dagen loopt, we praten heen en weer en proberen eruit te komen. We hebben natuurlijk strenge financiële kaders waaraan we ons moeten houden, daar moet Büttner ook in passen. Het is geen geheim dat we hem graag laten terugkeren naar zijn oude club Vitesse. Dat kan een kwestie zijn van een paar uurtjes, maar het kan ook morgen, overmorgen of helemaal niet rondkomen. We zijn wel goed met elkaar in gesprek en dat is het belangrijkste."



Vertrokken



Verder zal Vitesse, mits er geen spelers meer vertrekken, geen aankopen doen volgens Allach. Wel zag de ‘td’ de overbodige Dauda en Ota al vertrekken. "Ze zijn positief ingesteld en hebben waarde gehad voor de club. Maar er zijn inderdaad soms spelers die het niet waar kunnen maken, dat wij met zijn allen niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Samen, want het is een wisselwerking tussen club en speler."