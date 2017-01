Spits El Azzouzi over terugkeer naar Ajax: "Ik zal wel moeten"

“Uiteindelijk wil ik terug naar Ajax, ik zal wel moeten want ik heb nog een contract voor 3,5 jaar”, weet El Azzouzi in gesprek met De Telegraaf. Hoelang dat duurt, weet hij nog niet. "Dat is moeilijk te zeggen. In het voetbal kan het heel snel gaan, maar ook heel snel fout gaan. Natuurlijk hoop ik dat het heel goed gaat en dan kunnen we na een half seizoen zien waar ik echt aan toe ben."



Met vier doelpunten uit zestien wedstrijden heeft de voorhoedespeler een belangrijk aandeel in het succes van Sparta Rotterdam dit seizoen. Het stemt El Azzouzi tevreden. "Ik ben bij Sparta om mezelf verder te ontwikkelen. Ik heb nog een half seizoen en daarna zullen we zien waar ik sta."