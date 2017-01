Real Madrid evenaart Spaans record na vijfklapper

Net als aartsrivaal FC Barcelona vorig seizoen verloor De Koninklijke voor de 39e keer op rij niet. Zaterdagmiddag werd in de Primera División het bezoekende Granada CF met maar liefst 5-0 geklopt. Isco maakte twee goals.



Vorig seizoen lukte het Barcelona om 39 keer op rij niet te verliezen. Daarna was het uitgerekend Real Madrid die een einde maakte aan de recordreeks. Voor het Europees record moeten Zidane en co nog even doorwerken. Juventus bleef onder Antonio Conte verloor liefst 43 keer op rij ongeslagen.





Cristiano Ronaldo Goal - Real Madrid vs Granada... door gashieliesaa



Tegen Granada kende Real Madrid weinig problemen. Al na 31 minuten stond er 4-0 op het scorebord, door goals van Isco (2x), Karim Benzema en Cristiano Ronaldo. Laatstgenoemde kopte tegen de nummer voorlaatst een voorzet van de linkerkant van Marcelo beheerst binnen. Zie de video binnen. Na rust voegde alleen Casemiro zich nog bij de doelpuntenmakers. De Braziliaanse middenvelder maakte de 5-0.