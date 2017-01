Ajax verliest op Portugese bodem eerste (oefen)duel van 2017

Ajax heeft haar eerste wedstrijd van 2017 verloren. Tijdens het trainingskamp in de Algarve gingen de hoofdstedelinge in een oefenwedstrijd onderuit tegen sbv Excelsior: 1-3.

Ajax trad wel aan met een veredeld B-team, omdat het eerste team om 16.15 uur tegen RasenBallsport Leipzig speelt. Nu startte de ploeg onder andere met Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Pelle Clement en Justin Kluivert. In de elfde minuut kwam de ploeg op achterstand via Nigel Hasselbaink. De kleine vleugelspits kopte een voorzet van Kevin Vermeulen binnen.



Ajax wist voor rust enkel gevaar te worden via Matteo Cassierra. De Colombiaan schoot de bal van dichtbij echter naast. In de rust bleven Diederik Boer, De Jong en De Ligt achter in de kleedkamer. Hun vervangers waren Tim Krul, Carel Eiting en Heiko Westermann. Twintig minuten voor tijd resulteerde dat in de gelijkmaker. Mitchell Dijks kopte raak uit een vrije trap van Abdelhak Nouri.





Deze elf spelers verschijnen over een uur aan de aftrap voor het oefenduel Ajax - Excelsior. #ajaexc is live te zien op @FOXSportsnl. pic.twitter.com/GJ2F64kBNB — AFC Ajax (@AFCAjax) 7 januari 2017

Het laatste kwartier was voor Excelsior. Eerst zette Anouar Hadouir de Rotterdammers via een schitterend doelpunt opnieuw op voorsprong. De kleine dribbelaar lobde de bal vanaf 45 meter in het doel. Tien minuten voor tijd zorgde Jurgen Mattheij voor de 1-3 uit een corner van Hadouir.