Stam ruim onderuit bij Manchester United, Rooney evenaart record

De 31-jarige aanvaller maakte in de FA Cup-wedstrijd tegen Reading zijn 249e treffer voor de Red Devils en evenaarde daarmee het record van clublegende Bobby Charlton. Rooney tikte in de zevende minuut met zijn knie een voorzet van Juan Mata binnen.



Daarmee werd Reading, waar Roy Beerens en Joey van den Berg een basisplaats kregen, al vroeg op een kansloze achterstand gezet. Na een kwartier maakte Anthony Martial op aangeven van Rooney ook de 2-0. Manager Jaap Stam van Reading, die bij Manchester United een icoonstatus heeft, wist ook na rust niet de juiste tactiek te vinden.



Marcus Rashford wist tweemaal te scoren en bracht daardoor de eindstand op 4-0. De vierde ronde is daarmee bereikt. Timothy Fosu-Mensah kwam in de 78e minuut nog in de ploeg van Michael Carrick, die de assist bij de 3-0 verzorgde. Daley Blind speelde de volledige wedstrijd bij de Red Devils.