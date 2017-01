Mokotjo keert terug naar FC Twente nu problemen zijn opgelost

De Zuid-Afrikaanse international beschikte niet over de benodigde reispapieren. Daardoor zat hij vast in zijn vaderland. Hij was tijdens zijn Kerstvakantie aldaar zijn documenten kwijtgeraakt. Omdat Mokotjo sinds kort ook een Nederlands paspoort heeft, mocht hij niet zomaar vertrekken.



Mokotjo heeft inmiddels laten weten dat die problemen zijn opgelost. FC Twente keert zondagmorgen terug en pakt dinsdag de training in Hengelo weer op. Volgende week zondag begint de ploeg de tweede competitiehelft met een uitwedstrijd bij Vitesse.