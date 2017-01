Higuaín vraagt pikante foto's aan 18-jarige schermster

Toen het toptalent in haar sport lucht kreeg van het feit dat de 11 jaar oudere Argentijn door die artikelen kritiek over zich heen kreeg, besloot ze in de pen te klimmen. Op Facebook schreef ze een tekst over de herhaaldelijke commentaren.







"Even voor de duidelijkheid: Higuaín en ik hebben een paar keer gechat via Instagram en onze conversaties waren vooral humoristisch bedoeld. Ik wil hem zeker niet schofferen, tegen mij gedroeg hij zich telkens beleefd en nooit ongepast. Ik wil me dan ook verontschuldigen, ik wilde allerminst geroddel uitlokken."



"Het was maar een grap. Als sportvrouw wilde ik er nog aan toevoegen dat ik een lesje heb geleerd uit dit voorval: je moet goed op je woorden letten op social media - zelfs al zijn die vaak grappend en goedbedoeld", aldus Fiordelisi, die naast schermster ook fotomodel is.