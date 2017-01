Dijks strijdbaar: “Als ik een kans krijg, moet ik er staan”

“In het verleden vond Ajax me niet goed genoeg, maar via een omweg bij SC Heerenveen en Willem ll heb ik mezelf toch weer terug geknokt”, zegt de verdediger tegenover Voetbal International. “Het is een opportunistische wereld, dat kan zowel goed als slecht uitpakken.”



"Uiteindelijk heb je daar zelf als speler invloed op. Ik moet ervoor zorgen dat mensen weer positief over me praten. Ik wil knokken, bikkelen en niet zeuren.” In de oefenwedstrijd tegen Excelsior (1-3 verlies) was Dijks trefzeker.



“Ze waren positief over mijn instelling dat ik elke dag alles geef en daarmee ook andere spelers scherp houd”, zo blikt hij terug op het winterse trainingskamp. “Zo sta ik er nu nog meer in. Ik wil van opgeven niets weten. Als er een moment komt dat ik mijn kans krijg, moet ik er staan. En hem vervolgens pakken.”