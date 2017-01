Overzicht oefenduels: monsterscore Ajax, PSV onderuit

Feyenoord - Katwijk 4-1

De reservespelers van Feyenoord namen het zaterdagochtend in Marbella op tegen VV Katwijk. De Rotterdamse ploeg, met onder andere Miquel Nelom, Marko Vejinovic, Renato Tapia en Bilal Basacikoglu in de basiself, wisten met 4-1 te winnen. De doelpunten van Feyenoord werden gemaakt door Michiel Kramer, Mo El Hankouri, Simon Gustafson en Emil Hansson.



Ajax - Excelsior 1-3

Ajax wist in de laatste vier wedstrijden van 2016 slechts twee punten te halen en wist ook de eerste wedstrijd van 2017 niet te winnen. De Amsterdammers gingen in Portugal met 1-3 onderuit tegen Excelsior. Nigel Hasselbaink opende de score, waarna Mitchell Dijks de gelijkmaker maakte. Anour Hadouir en Jurgen Mattheij besloten uiteindelijk te wedstrijd: 1-3.



VVV - FC Utrecht

De wedstrijd tussen VVV Venlo en FC Utrecht is zaterdag niet gespeeld. Door de weersomstandigheden in Venlo was het ‘onverantwoord’ om te spelen. Supporters die een ticket voor de wedstrijd hadden gekocht, kunnen vanaf maandag hun geld terugkrijgen.



FC Augsburg - AZ 1-1

Het trainingskamp van AZ werd besloten met een oefenwedstrijd tegen FC Augsburg, de huidige nummer twaalf van de Duitse Bundesliga. Na ruim twintig minuten spelen keken de Alkmaarders tegen een achterstand aan, nadat Takashi Usami van FC Augsburg de 0-1 binnenschoot. Na de rust kwam de ploeg van trainer John van der Brom toch nog op gelijke hoogte door een treffer van spits Wout Weghorst, wat ook de eindstand betekende.



SC Heerenveen - VfL Wolfsburg 2-1

In het Spaanse La Manga heeft sc Heerenveen een knappe oefenoverwinning op het VfL Wolfsburg van Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer geboekt. Mario Gomez zette de Duitsers in de 38ste minuut op een voorsprong door een penalty te benutten. Vlak voor rust was het Reza Ghoochannejhad die de 1-1 binnenschoot. Lange tijd leek de oefenwedstrijd in een gelijkspel te eindigen, maar vier minuten voor het eindsignaal verzekeren Michel Vlap de Friese ploeg van de oefenzege.



PEC Zwolle - NEC 2-1

In Marbella stonden PEC Zwolle en NEC tegenover elkaar. De Zwollenaren kwamen na ruim een halfuur spelen op een voorsprong door een treffer van Mustafa Saymak. NEC kwam op gelijke hoogte na een benutte strafschop door Gregor Breinburg. Uiteindelijk ging PEC Zwolle toch met de oefenzege aan de haal nadat Queensy Menig in de 70ste minuut de 2-1 binnenschoot.



FSV Mainz - Feyenoord 0-2

Waar de reservespelers van Feyenoord eerder vandaag wisten te winnen, lukte dat de ‘A-ploeg’ van de Rotterdamse club ook in de wedstrijd tegen FSV Mainz. Na 23 minuten kregen de Duitsers een rode kaart, maar ‘na goed overleg tussen beide trainers’ mocht Mainz toch verder met elf man. Na een weinig boeiende eerste helft, was het Steven Berghuis die na de rust de score opende. Even later verdubbelde Jens Toornstra de score, wat ook de eindstand betekende. Jeugdspeler Dylan Vente maakte zijn officieuze debuut in het eerste elftal van de Rotterdamse club.



Sparta - Borussia M’Gladbach O23 0-1

In het Spaanse Estepona heeft Sparta het trainingskamp afgesloten met een oefennederlaag. De Rotterdammers namen het op tegen de beloftenploeg van Borussia Mönchengladbach. De Duitsers waren met 0-1 te sterk voor de Spartanen, die in hun sterkste opstelling speelden.



Erzgebirge Aue - FC Twente 1-1

FC Twente heeft zaterdagmiddag een teleurstellende oefenwedstrijd gespeeld tegen Erzgebirge Aue, de huidige nummer zeventien van de Duitse tweede Bundesliga. In de beginfase kreeg de club uit Enschede verschillende kansen, waaronder via debutant Oussama Assaidi. Toch was het de Duitse club die de score in de tweede helft opende. Via middenvelder Fredrik Jensen kwamen de Tukkers alsnog op 1-1, wat ook de einduitslag betekende.



Borussia Dortmund - PSV 4-1

PSV heeft het trainingskamp beëindigt met een nederlaag tegen Borussia Dortmund. De Eindhovenaren leken na zeventien minuten op een achterstand te komen, maar doelman Jeroen Zoet wist een strafschop van Marco Reus te stoppen. Enkele minuten later was het alsnog raak via de Duitse topspeler. Vijf minuten voor het rustsignaal verdubbelde Borussia Dortmund de tussenstand via Shinji Kagawa. André Schürrle wist ook te scoren, waarna Luuk de Jong de 3-1 maakte. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd was het Christian Pulisic die de 4-1 maakte, wat ook de einduitslag was.



RB Leipzig - Ajax 1-5

Voor Ajax stond een oefenwedstrijd tegen de Duitse sensatieploeg RB Leipzig op het programma. De Ajacieden kwamen goed uit de startblokken en stonden na 39 minuten al op een 0-3 voorsprong door treffers van Amin Younes (twee keer) en Kasper Dolberg. Na de rust ging Ajax door waar het was gebleven: scoren. Het derde doelpunt van de middag voor Younes betekende de 0-4. Later deden de Duitsers nog iets terug maar dat mocht niet meer baten: 1-4. Invaller Anwar El-Ghazi wist de 1-5 te scoren.