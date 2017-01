Ajax ruim langs Leipzig: "Echt bizar goed"

De ploeg van trainer Peter Bosz wist met 1-5 te winnen. “Deze uitslag is indrukwekkend', zegt de trainer tegenover Voetbal International. “Vooral over de eerste helft ben ik heel tevreden. Die was geweldig, echt bizar goed. Terwijl het veld niet eens goed was, soms moesten spelers noodgedwongen corrigeren.”



Amin Younes, die niet bekend staat als iemand die vaak scoort, was belangrijk met drie treffers. “Dat is heel lekker voor hem, maar los van zijn rendement vond ik dat hij heel sterk speelde”, vervolgt Bosz. “Maar dat kan ik over alle spelers zeggen, ik pik er niet eentje specifiek uit. We speelden een heel goede wedstrijd, waren vast aan de bal, zetten goed agressief druk en vonden elkaar makkelijk. Dan is het mooi dat we het in doelpunten konden uitdrukken.”