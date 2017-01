Ajacied Van de Beek ruikt zijn kans: "Zo werkt dat"

Ajax nam in de winterse transferperiode afscheid van Nemanja Gudelj (Tianjin TEDA) en Riechedly Bazoer (VfL Wolfsburg). Het duo zat de afgelopen maanden op de reservebank van de Amsterdamse club en maakte daardoor een transfer. Voor middenvelder Donny van de Beek, afkomstig uit de Ajax-jeugd, opent het deuren.

“Dat betekent voor mij meer kans, zo werkt dat in het voetbal”, zegt het talent tegenover Ajax Life. “Ik moet het na de winterstop laten zien als ik mijn minuten krijg. Ik ben sterker geworden en heb nu ook Europees meegedaan. Daar leer je van en dat heb je nodig als speler. Ik heb nu meer power in de duels. Het enige wat ik nu nog wil is bepalender worden voor het team."