Chelsea wil Aké terughalen: "Een enorme klap voor ons"

Nathan Aké is na een moeizame start uitstekend bezig bij Bournemouth, de club waar hij dit seizoen door wordt gehuurd. De Nederlandse verdediger gaf vorige week aan een terugkeer bij Chelsea nog altijd te zien als doel. “Maar het is nog te vroeg om daar aan te denken”, sprak hij. Echter lijkt die tijd nu al aangebroken te zijn.

Chelsea zou de jonge Aké, die de jeugdopleiding van Feyenoord in 2011 verruilde voor die van de Londense club, deze winter al willen terugroepen. "Alles wijst erop dat Chelsea hem terug wil halen. Het is nog niet helemaal rond", aldus zegt Bournemouth-trainer Eddie Howe tegenover de BBC. "Het zou voor ons een enorme klap zijn, want Nathan is voor ons heel belangrijk en heeft het hier geweldig gedaan."