Grote belangen bij PSV: "De dag van morgen telt elke keer weer"

"Of ik van de kritiek mentaal van slag raak? Dat nooit", zegt de spits in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Maar in topvoetbal worden spelers wel afgerekend op de korte termijn. Het hoort erbij. Herinneringen zijn er om te koesteren en je kunt er niet te lang op teren. Ik ben nu twee keer kampioen geworden met PSV, maar de fans willen dat het dit jaar opnieuw gebeurt en dat is terecht. De dag van morgen telt elke keer weer en daarop moet je opnieuw presteren."



De Jong neemt als aanvoerder zijn verantwoordelijkheid voor de ploeg. "Het geven van een interview zo vlak na de wedstrijd vind ik niet vervelend. Als aanvoerder moet je er staan en voor die taak loop ik niet weg. De resultaten zijn niet zoals ze horen te zijn. Daarvoor neem ik de verantwoordelijkheid en het was ook van mijn kant niet goed genoeg. Ik zie het meer als een verhaal van eerst net wel en nu net niet. Ballen die vorig jaar precies in de zijkant van de goal vielen, gaan er nu ineens net niet in."