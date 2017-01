Ajax-mandekker kreeg in de voorbereiding niet echt een kans

"Het was moeilijk, vervelend", erkent Viergever tegen Ajax TV. "Ik vond dat ik er lekker in zat vorig seizoen en dan wil je dat doorzetten."



"Ik dacht: nieuwe trainer, nieuwe kansen. Maar ik heb niet echt eens kans gekregen in de voorbereiding. Daar heb ik met de trainer over gesproken. Hij zei: het is een korte voorbereiding en we moeten snel tot een vast team komen. Het is jammer dat ik daarvan geen deel mocht uitmaken", vervolgt de Ajax-verdediger.



Viergever knokte zich terug in de basiself. "Ik ben hard blijven werken, zoals ik de afgelopen jaren ook heb gedaan. Ik ben blijven hopen dat de kans zou komen – en die kwam op een gegeven moment ook. Dan moet je er klaar voor zijn en er staan."