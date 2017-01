'Hendrix, Van Ginkel en Moreno keren terug in basiself PSV'

Ook Jorrit Hendrix en Héctor Moreno komen in actie tegen de Bundesliga-club, meldt het Eindhovens Dagblad. Het tweetal keert terug van een blessure. Het oefenduel is om 17.00 uur te zien op Ziggo Sport.





