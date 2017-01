Toornstra op plek Feyenoord-controleur: "Ook Tapia is een optie"

Giovanni van Bronckhorst is tevreden over de voorbereiding op de tweede seizoenshelft in Spanje. Feyenoord speelde zaterdag een afsluitende oefenwedstrijd, tegen FSV Mainz 05 (2-0).

"De overwinning is zeker een goede afsluiter van het trainingskamp", aldus Van Bronckhorst tegenover RTV Rijnmond. "We hebben een goede week gehad, met uitstekende omstandigheden. De accommodatie was goed, het hotel was uitstekend. Dan wil je ook winnend afsluiten en dat hebben we gedaan."



Karim El Ahmadi is de komende tijd afwezig door zijn deelname aan de Afrika Cup en dus moet Van Bronckhorst een vervanger aanwijzen. Tegen Mainz stond Jens Toornstra als controleur opgesteld. "Ik wilde kijken hoe dat ging. Het drietal (Toornstra-Kuyt-Vilhena) dat op het middenveld stond, had nog niet met elkaar gespeeld. In een oefenwedstrijd kan je dat ook prima zien. Ook Renato Tapia is nog steeds een optie. Ik weet ook wat andere spelers brengen, maar ik wilde vandaag deze formatie zien."