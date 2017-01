Aangetrokken Ajax-doelman krijgt slecht nieuws te horen

Peter Bosz laat de Kameroener onder de lat staan. "Het was natuurlijk de bedoeling dat Tim de korte periode tussen het vertrek van Jasper Cillessen en het fit zijn van Krul zou overbruggen. Maar Tim was nog niet fit en André heeft het gewoon goed gedaan en is betrouwbaar. Dat neem je allemaal mee in de keuze voor de rest van het seizoen. Aan de ene kant is het luxe, al is het voor Tim natuurlijk een heel vervelende situatie", zegt de trainer tegen De Telegraaf.



"Tim is een geweldige jongen om mee te werken, maar hij is een ras-optimist. Toen hij bij ons kwam, hadden wij het idee dat hij binnen twee weken volledig met ons mee zou trainen", vervolgt Bosz. "Ik hou van zijn enthousiasme, maar hij wilde al bij Jong Ajax meedoen terwijl hij nog geen groepstraining had meegedaan. Het moet ook reëel zijn en dit was levensgevaarlijk, man.Tim is met dat lange lichaam van hem natuurlijk ook niet de meest soepele en dan met zo'n kruisbandblessure. Wat hij wilde, kon gewoon niet."