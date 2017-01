'Heerenveen kan middenvelder slijten aan Eredivisie-laagvlieger'

Eerder meldde Zwolle zich bij SC Cambuur voor middenvelder Sander van de Streek, maar in Leeuwarden kreeg PEC nul op het rekest. De nummer zestien van de Eredivisie wil de spelverdeler van Heerenveen vermoedelijk huren.



De 24-jarige Zweed staat open voor een binnenlandse transfer. "Eerlijk gezegd blijf ik liever in Nederland. Niet dat ik voor mijn gevoel zou falen bij een terugkeer naar Zweden, maar mijn beste jaren als voetballer komen nog, als het goed is. Ik vind dat ik die niet in mijn thuisland moet doorbrengen."