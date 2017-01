Flinke tik op de neus van PSV: "Het is maar een oefenwedstrijd"

"Verliezen is niet lekker, maar Borussia is een ploeg van wereldklasse", zegt de middenvelder na afloop tegen Omroep Brabant. "De nederlaag had iets kleiner uit moeten vallen, maar al met al is het maar een oefenwedstrijd."



PSV hervat de competitie op zaterdag 14 januari met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. De ploeg van Phillip Cocu staat op een teleurstellende derde plaats.