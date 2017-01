Labyad: "Heb altijd gedacht: ooit speel in de Galgenwaard"

Zijn periode bij Sporting Portugal was geen succes. "Toch heeft die tijd me sportief en mentaal gehard", zegt Labyad tegen het Brabants Dagblad. "Het Portugese voetbal is fysiek zwaar. Ik ging in een paar maanden tijd van maatje S naar L, woog 73 in plaats van 68. Pure groei van mijn spiermassa, terwijl ik nooit brede schouders heb gehad."



"Natuurlijk heb ik vaak in de spiegel gekeken waar het is mis gegaan. Ik heb lessen geleerd, maar in het geval van Sporting ben ik achteraf ook trots. De president eiste dat ik mijn salaris grotendeels in zou leveren. Deed ik het niet dan kreeg ik geen speeltijd meer. Maar ik vind: contract is contract. Ik ben blij dat ik mijn rug recht heb gehouden en niet over me heen heb laten lopen", vervolgt de buitenspeler.



Labyad hoopt te gaan schitteren in het shirt van FC Utrecht. "Toch heb ik altijd gedacht: ooit speel ik in stadion Galgenwaard. Ik woon in de wijk Zuilen. Aan de vlaggetjes achter de ramen en de stickers op de auto's merk ik hoe geliefd de club is. Er staat een goede ploeg, het voetbal wordt steeds beter. Fans spreken me aan dat ze blij zijn dat er weer een echte Utrechter komt voetballen, hen wil ik graag laten genieten", besluit de aanvaller.