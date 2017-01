Heerenveen-verdediger kende alleen Feyenoord en Ajax

"Ik wil het team helpen met de kwaliteiten die ik heb, daarvoor moet ik minuten maken en geen rode kaarten pakken", zegt hij tegen FeanFan.



Facey had een ander toekomstbeeld in gedachten. "Ik dacht dat mijn kans zou komen bij City, maar helaas. De club had andere plannen met mij. En toen kwam Heerenveen, een club waar ik nog nooit van had gehoord. Ik kende alleen Feyenoord en Ajax. Toch was mijn eerste indruk goed. De plannen die Heerenveen had en de grootte van het stadion spraken me aan."